Pierapaolo Pretelli: «Cantare e imitare, Tale e Quale è il mio show. Il programma con Giulia Salemi? Ci ha fatto crescere» Il compagno di Giulia Salemi, dopo l'esperienza come inviato per La vita in diretta, Pretelli torna su Rai1 tra i partecipanti dello show del sabato sera







di Paolo Travisi Il boom di ascolti di Sanremo ha contagiato anche Tale e Quale Sanremo, lo show di Rai1 condotto da Carlo Conti, che lo scorso sabato ha sfiorato il 20% di share e che chiuderà sabato 24 con i protagonisti che canteranno le più celebri canzoni intonate sull'Ariston. In questo secondo appuntamento i protagonisti saranno Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio. A loro il compito di interpretare canzoni che hanno fatto la storia del Festival, cantando rigorosamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Solo uno di loro diventerà ‘Vincitore di puntata’ e avrà la possibilità dunque di diventare alla fine della serata ‘Campione di Tale e Quale Sanremo 2024’ nel corso della sfida finale che lo vedrà ‘opporsi’ al ‘Vincitore di puntata’ di una settimana fa. Tra i partecipanti Pierpaolo Pretelli, nuovo volto Rai che da Sanremo è appena tornato come inviato de La vita in diretta. Cosa le resta di quei giorni? «Mi sono divertito tanto a vivere l'energia di Sanremo in mezzo al pubblico per strada e capire gli umori delle persone. E' capitato un po' di tutto e sono stati giorni molto intensi, ma che mi hanno dato tanto». L'esperienza più divertente? «L’incursione da Fiorello a Viva Rai2 in pigiama. Ero già partito con quell'idea, ci tenevo a fare quel servizio e per questo ho portato un pigiama carino da casa. Già da bambino si divertiva nelle imitazioni. Tale e Quale è casa sua? «Giorni fa stavo aspettando il mio turno alle prove in studio e ho pensato che sin da piccolo questo era il mio sogno, per cui è una soddisfazione incredibile. Volere è potere, penso che nessuno debba avere limiti nel fare le cose. Tale e Quale è il mio programma preferito: amo le imitazioni, amo il canto, un connubio perfetto». Prima di Sanremo anche la partecipazione al Grande Fratello. Ha trovato la sua strada? «Ultimamente ho le idee più chiare sui miei obiettivi. Penso di percorrere la strada giusta, anche se c'è ancora tanto da lavorare e tanta esperienza da fare». Nel suo curriculum, anche un programma Ex on the beach, con la sua compagna Giulia Salemi. Più concorrenza o complicità? «Più complicità, infatti, è stato tutto molto naturale. Ci conosciamo bene e quindi lavorare insieme è stato semplice ed un’esperienza che ci ha fatto crescere umanamente e professionalmente».

Abituato al giudizio di Tale e Quale. Che giudizio si dà? «Di un ragazzo che deve fare ancora esperienza, ma che ha tanta voglia di fare, di mettersi in gioco». Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 11:10

