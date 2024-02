Tale e Quale Sanremo, due puntate dedicate ai grandi successi del Festival. Gli ospiti e la giuria

"Tale e Quale Sanremo". Due puntate dedicate ai grandi successi del Festival. Sulla scia del successo dell'ultima edizione della Kermesse, due puntate speciali per rivivere, le grandi canzoni sanremesi, le atmosfere del Teatro Ariston e la bravura di interpreti senza tempo. Carlo Conti al timone dello show in onda sabato 17 e 24 febbraio alle 21.25 su Rai 1. Il programma è realizzato negli Studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà al timone Carlo Conti.