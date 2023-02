Ascolti Tv 24 febbraio 2023, Conti e Tale e Quale chiudono in bellezza: stagione super

Ascolti 24 febbraio 2023 in prima serata su Rai1 la seconda e ultima puntata di Tale e Quale Sanremo ha conquistato una media di 4.185.000 spettatori pari al 28.5% di share. Una stagione davvero super per Carlo Conti che ha condotto ben 16 puntate del format. Su Canale5, in ricordo di Maurizio Costanzo, In Ordine Alfabetico, puntata storica con Vittorio Gassmann, Alberto Sordi e Monica Vitti è stata vista da 2.086.000 spettatori con share del 12.3%. Su Rai2 F.B.I. 947.000 (5.2%) e F.B.I. International 822.000 (4.9%). Su Italia1 Paddington 2 645.000 (3.8%). Su Rai3 Sapiens Un solo pianeta 865.000 e 6.2%. Su Rete4 Controcorrente Un Anno di Guerra 549.000 (3%). Su La7 Malice Il sospetto 440.000 (2.6%). Su Tv8 4 Ristoranti 390.000 (2.3%). Sul Nove Per un pugno di dollari 385.000 (2.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.732.000 (25.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.391.000 (18%). Su Rai2 Tg2 Post 616.000 (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.118.000 (5.9%). Su Rai3 Le Parole 1.429.000 (7.6%). Su Rete4 Controcorrente 706.000 (3.8%) e 620.000 (3.3%). Su La7 In Onda 876.000 (4.6%). Su Tv8 4 Ristoranti 463.000 e 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza 351.000 (1.9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.172.000 e 25.6%. Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! Story 3.345.000 (21%). Su rai3 Che Tempo Che Fa ricorda Maurizio Costanzo 1.465.000 e 8%. Così i tiggì: alle 19 Tg3 1.868.000 (12.2%), alle 20 Tg1 4.556.000 (25.1%), Tg5 4.034.000 (22%) e TgLa7 816.000 (4.5%).

In Seconda Serata su Rai1 Ciao Maschio 800.000 (16%). Su Canale5, in ricordo di Maurizio Costanzo, I Tre Tenori 1.200.000 (12.2%). Su Rai2 Tg2 Dossier 355.000 (2.6%) e Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 231.000 (2.6%). Su Italia1 L’incredibile storia di Winter il delfino 2 226.000 (3.1%). Su Rai3 Tg3 Mondo 402.000 (6.3%). Su Rete4 Il padrino 2: 305.000 (3.4%). Su La7 L’uomo dalla cravatta di cuoio 121.000 (1.4%).

