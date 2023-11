Paolo Brosio tra gli angeli del fango per aiutare la comunità di Campi Bisenzio: «Non potevo stare a casa, è giusto così»

di Redazione web

«Non potevo rimanere insensibile e restare a guardare dalla mia casa in Versilia tutto quello che sta accadendo. Sono partito e sto lavorando per aiutare gli alluvionati. Anche se è durissima, sono felice di dare il mio contributo». Così il giornalista Paolo Brosio mentre è a Campi Bisenzio (Firenze) dove lavora con Misericordia e Protezione civile. Nell'opera di sostegno a favore della popolazioni colpite ha messo a disposizione anche la onlus «Olimpiadi del cuore».



Situazione drammatica

«La situazione è drammatica, non ho mai visto nulla del genere. Martedì - spiega Paolo Brosio - ho caricato e scaricato oltre 350 secchi di acqua e fango. Ho portato da mangiare a parecchie famiglie bloccate in casa. Ero distrutto ma va fatto così. Lavoro nel quartiere di San Piero a Ponti e nella zona di via degli Oleandri dove ci sono condomini e villette, la notte dormo in una sede della Misericordia. Martedì mattina dopo la messa all'alba e insieme al sindaco Andrea Tagliaferri abbiamo accolto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. La società viola ha fornito tanto materiale e un'assistenza per tutti. C'è un bellissimo coordinamento tra le forze del volontariato e chi aiuta».

I ringraziamenti

Per strada molti fermano Paolo Brosio per ringraziarlo. «Ricevo tanti abbracci e attestazioni di affetto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA