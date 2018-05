Nasce il nuovo governo ma in tv è scontro tra i conduttori. Su Rai 1 via libera allo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa in prima serata, una decisione presa dopo le polemiche del caso Fazio-Di Maio senza la straordinaria del Tg1 di domenica sera. Su La7 invece stasera la maratona di Enrico Mentana si è interrotta per dare la linea a Otto e mezzo di Lilli Gruber, per poi riprendere la diretta a scapito di Corrado Formigli e della sua trasmissione Piazza Pulita. Appena il premier Conte ha diramato la lista dei ministri Mentana ha dato la linea a Corrado Formigli, apparso subito furibondo per la decisione presa dalla rete.



La buonasera del conduttore di Piazza Pulita è stata la seguente: "Grazie a Mentana per questa mezz'ora di ritardo che mi ha messo in imbarazzo anche con i miei ospiti... E poi volevo ricordare che il sottoscritto e questa trasmissione è capace a gestire le news e a seguirle in diretta, ma queste sono cose interne che non interessano ai nostri telespettatori". Marco Castoro

