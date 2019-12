Live non è la D'Urso, anticipazioni: ospiti Wanna Marchi, Ivan Trump e Rossano Rubicondi, continua la 'guerra' tra Eva e Mercedesz Henger

Live non è la D'Urso

Lunedì 2 Dicembre 2019, 13:54

. Nuova puntata serale con Barbara D'Urso. In questa dodicesima puntata sono previsti tantissimo ospiti nazionali e internazionali.Questa sera alla prova delle cinque 'agguerritissime sfere' dici sarà, ex moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il suo ex maritoSi tornerà poi a parlare della 'guerra fredda' tra. Quest'ultima dopo aver rivelato che, ha fatto andare la madre su tutte le furie. Eva, da subito contraria alle affermazioni della figlia «» ha infatti dichiarato che in realtà tutto lo staff era a conoscenza di questa storia. La D'Urso ha annunciato inoltre che Eva porterà un "documento choc" in grado di sparigliare le carte. Infine saranno presenti in studio, entrambi condannati in passato e che hanno pagato il loro conto con la giustizia.