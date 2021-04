Lino Banfi torna in tv sulla Rai: da lunedì una nuova rubrica del "Nonno d'Italia", ecco dove

Lino Banfi torna in Rai con Lino Nazionale. Avrà una sua rubrica all'interno della trasmissione quotidiana di Serena Bortone Oggi è un altro giorno nel primo pomeriggio di Rai Uno. Da lunedì prossimo al via Lino Nazionale con Lino Banfi: l'attore risponderà a domande in arrivo via whatsapp o sms. Banfi sarà in tv con Lino Nazionale ogni lunedì e ogni venerdì e risponderà direttamente ai quesiti posti dai telespettatori. Una grande novità: il nonno d'Italia Lino Banfi risponderà a qualsiasi curiosità in arrivo dai telespettatori che scriveranno. E lo farà in diretta tv su Rai Uno nella striscia quotidiana di Serena Bortone.

Il pubblico da casa può scrivere e inviare le domande dirette a Lino Banfi al numero 366-6167959.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 14:40

