La Casa di Carta 4, la nuova stagione su Netflix a gennaio 2020

Giovedì 3 Ottobre 2019, 13:35

, la prossima stagione della celebre serie originaledi origine spagnola, arriverà in catalogo aL'indiscrezione è stata confermata dall'attore, interprete del personaggio Palermo, al sito argentino Cadena3.In questi giorni la troupe dovrebbe infatti aver terminato le riprese della quarta stagione e l’arrivo sul servizio di streaming dei nuovi episodi sarebbe previsto per gennaio. Alcune fonti spagnole parlano anche di una data precisa, quella del 18 gennaio 2020.Non sappiamo a questo punto se Netflix si stia preparando ad un gran finale, ovvero a terminare definitivamente la serie con questa quarta stagione a distanza ravvicinata dall’uscita della terza, o se l’intenzione è quella di andare avanti anche con un quinta stagione. È anche possibile che, visto l’arrivo sul mercato di concorrenti illustri, si prepari a chiudere un ciclo per concentrarsi su nuovi progetti con cui attirare l’attenzione.