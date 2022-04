Jessica Pratt a "Oggi è un altro giorno", chi è l'ospite del programma di Raiuno

Jessica Pratt, chi è l’ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno.

Jessica Pratt a “Oggi è un altro giorno”

Jessica Pratt ospite di “Oggi è un altro giorno”. Jessica Pratt è un soprano inglese naturalizzato australiana: nata in Inghilterra a Bristol il 20 giugno 1979 ma cresciuta a Sidney in Australia, inizia a suonare la tromba a otto anni, per poi passare a diciotto anni allo studio del canto col padre Phil, di professione tenore. Dopo aver vinto diversi concorsi di canto in patria nel 2003 si è trasferita in Italia per studiare con Gianluigi Gelmetti presso il Teatro dell'Opera di Roma e presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Renata Scotto. Con un timbro luminoso corroborato da una notevole estensione e da una perfetta tecnica virtuosistica, la Pratt si è esibita nei teatri e festivali internazionali tra cui Teatro alla Scala, Teatro Regio di Torino, Teatro San Carlo, il Rossini Opera Festival, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro La Fenice, Vienna State Opera, Opernhaus Zurich, Festival Internacional de Opera Alejandro Granda, Perù, Caramoor Belcanto Festiva, Deutsche Opera and The Royal Opera House Covent Garden. Sotto la direzione di maestri come Daniel Oren, Kent Nagano, Ralf Weikart, Donato Renzetti, Vladimir Ashkenazy, Wayne Marshall, Christian Thielemann, David Parry, Nello Santi and Sir Colin Davis.

Nel 2016 è uscito il suo primo album solista, “Serenade”. Jessica è la vincitrice di numerose competizioni canore come “Australian Singing Competition” e la “Vienna State Opera Award”. Nel Maggio del 2013 si è aggiudicata il premio internazionale per soprani di coloratura La Siola d’Oro “Lina Pagliughi” e nel 2016 le è stato conferito l’Oscar della Lirica “International Opera Award” come miglior soprano.

