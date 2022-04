I Gemelli di Guidonia a "Oggi è un altro giorno", chi sono gli ospiti del programma di RaiUno

I Gemelli di Guidonia, chi sono gli ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno.

Uomini e Donne Vip, svelati i primi tronisti e la conduttrice

I Gemelli di Guidonia a "Oggi è un altro giorno"

I Gemelli di Guidonia ospiti di “Oggi è un altro giorno”. I Gemelli di Guidonia, nome inventato da Fiorello, sono in realtà tre fratelli originari di Napoli: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. La passione per la musica è iniziata da piccoli ma l’inizio della carriera è databile ai primi anni del duemila, quando come “Effervescenti naturali” cominciano ad esibirsi in alcuni locali, per poi approdare in Rai. Il vero successo arriva nel 2013 con la partecipazione a “Edicola Fiore” di Fiorello che gli cambiano nome in “Gemelli di Guidonia” e li sceglie come ospiti fissi. Tornano poi in tv con programmi molto noti come l’edizione del 2017 di Tu si quel vales, su Canale 5 e nel 2020, lo sbarco in Rai nel cast del dopofestival di Sanremo con l’Altro Festival di Nicola Savino su Rai Play.

A gennaio del 2021 entrarono a far parte di Tutto è possibile, show di Rai Due condotto da Stefano De Martino, e nel 2021 si aggiudicano la vittoria di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti imitando i Beatles.

Ora sono protagonisti del programma Rai “Made in Sud”, mentre sono in giro per l'Italia con il loro tour (due date speciali, il 28 aprile a Roma e il 18 maggio a Milano).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA