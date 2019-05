Game of Thrones, arriva l'assistenza psicologica per chi sta male dopo la fine della serie

Game of Thrones, la puntata finale. Da Daenerys a Tyrion, ad ognuno il proprio destino​

Martedì 21 Maggio 2019, 16:15

Ilda qualcosa che ci ha fatto stare bene o provare grandi emozioni per parecchio tempo è sempre qualcosa di. Finora, però, nessuno aveva mai pensato alle conseguenze prodotte dalla fine di una serie tv. Un fenomeno mondiale come, però, è riuscito a mettere in evidenza anche quest'aspetto: come uscire dal disagio prodotto dalla fine di una serie appassionante e conclusasi dopo otto stagioni?Sono milioni i fan di Game of Thrones che, in tutto il mondo, soffrono non poco per la fine della serie. In alcuni casi, c'è chi ha accusato addirittura forme di depressione ed è per questo che qualcuno ha pensato di correre ai ripari. Sul sito Bark.com , un portale in cui è possibile trovare professionisti di ogni settore per ogni tipo di emergenza, è comparso un annuncio in cui si offre, via, per chi non riesce a superare la fine de Il trono di spade.Sembra paradossale, ma è tutto vero: come riporta anche Tgcom24 , alcuni, esperti di Game of Thrones, forniranno assistenza a chiunque sta soffrendo eccessivamente per la fine della serie. I prezzi, comunque, non sono modici: 25 dollari per mezz'ora, 50 per un'ora di seduta direttamente dal proprio pc.