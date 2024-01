Francesca Fialdini, anticipazioni di “Da noi... a ruota libera": ospiti Nancy Brilli, Martina Stella e i Gemelli di Guidonia

di Redazione web

L’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera” il programma in cui si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica con quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto - torna domenica 28 gennaio alle 17.20 su Rai 1.

In studio arriveranno: Nancy Brilli, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, attrice in tv, teatro e al cinema, vincitrice di un David di Donatello; i Gemelli di Guidonia, il trio di fratelli protagonisti di numerosi programmi tv, alla guida - insieme a Ema Stokholma - di “Happy Family”, il programma di intrattenimento in onda tutti i pomeriggi su Rai 2 e Radio2; Martina Stella, tra i protagonisti de “La Lunga Notte” - la serie in onda dal 29 gennaio in prima serata su Rai 1 - che racconta le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, in cui si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio e che segnò la fine del regime fascista.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA