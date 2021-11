Verissimo, Francesca Barra svela il sesso del bebè: «Con Claudio è meraviglioso»

Francesca Barra, ospite di Verissimo, ha realizzato il sogno di avere un figlio con Claudio Santamaria. Con Silvia Toffanin condivide la gioia immensa per il periodo che sta vivendo e il dolore per la perdita dell'altro figlio. Infine, svela il sesso del bebè e si commuove per il videomessaggio delle sue bambine, le figlie nate da una precedente relazione.

Leggi anche > Francesco Renga a Verissimo: «Con Ambra siamo una famiglia ma non è stato facile»

Francesca Barra a Verissimo, la storia con Claudio Santamaria

«È un momento magico e un piccolo miracolo. Per noi era un desiderio immenso avere questo figlio, abbiamo fatto di tutto, anche dei pellegrinaggi e io mi ero quasi arresa», spiega prima di raccontare l'incontro con il suo attuale marito. Aveva solo 11 anni quando lo ha visto per la prima volta: «Io sono nata e cresciuta in Basilicata e Claudio veniva in vacanza da adolescente. Aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e il padre credeva in lui. Quando lo incontravo a Roma gli chiedevo sempre di suo padre e quando ci siamo incontrati da adulti lui ha subito detto 'sei la mia famiglia'. Io ero un po' scottata dall'esperienza precedente e mi ero un po' arresa all'idea che la felicità e l'amore fossero solo nella maternità. Lui è stato testardo, per mesi ha continuato a convincermi fino a quando in stazione a Firenze ha tremato dall'emozione e io ho ceduto. Abbiamo fatto una follia, ci siamo sposati a Las Vegas e poi però è difficile convincere che quelle nozze siano valide. Così ci siamo risposati sul mare nella mia Policoro e mi hanno accompagnato i miei figli. Loro lo adorano».

Francesca Barra e gli haters

La giornalista lucana ha sempre condotto delle battaglie e difeso la sua famiglia e la sua felicità dagli attacchi degli haters: «Siamo sereni, per questo non riesco a capire perché vogliono sempre insinuare che ci sia dello sporco. Se mi sono tanto esposta per difendere questa relazione è per i miei figli. I problemi sono arrivati solo dall'esterno, ci hanno costretti ad andare in tribunale, dicendo che mia figlia era di Claudio e che io avevo tradito il mio ex».

Francesca Barra e il dolore per la perdita del figlio

Prima di questa gravidanza, però, ha dovuto affrontare un grande dolore: «Perdere il primo bambino è stato un dolore talmente inatteso perché avevo avuto già tre figli. Lo avevo già visto muoversi, gli avevamo dato un nome e poi abbiamo scoperto che aveva una malformazione e non c'erano speranze che sopravvivesse. Io sono entrata in un buco nero, mi sono sentita di dover soffocare questo dolore, quando sono emersa ho deciso di raccogliere tutte le lettere che mi sono arrivate in un libro e i proventi andranno a un'associazione che aiuta le coppie. Nella nuova gravidanza ho avuto un inizio difficile, sono stata a letto un mese, c'è sempre paura però è il periodo più bello della mia vita. Me la sto godendo ed è meraviglioso che stia avvenendo con una persona che mi rispetta e mi ama così tanto». Infine, svela il sesso: «È femmina, sono troppo felice».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA