«Quando torno in tv? Sono pigro, faccio cose che non m'impegnano, vicino casa. Faccio il programma perda casa, l'Eur è troppo lontano. La mia pigrizia m'impedisce di fare cose su Rai1, troppo impegnativo. Devi pensare i monologhi. Io in tv farei me stesso».scherza sul palco di Dogliani, davanti alla presidente della Rai Monica Maggioni, ospite del Festival della Tv e dei nuovi media.«E poi la Rai è in un periodo di transizione. Io lo chiamo periodo trolley. Tutti i direttori sono lì con il trolleypronto. Attendo lunedì, chiamo Mattarella. Se c'è Di Maio, il toy boy di Orietta Berti. Tutti mi dicono devi tornare, lo dice anche mia figlia, il mio cane. Se dovessi tornare sarebbe intorno a novembre, non so il giorno della settimana. Mi piace lì, un'edizione, tutti sono a casa. Sabato è il giorno della De Filippi».