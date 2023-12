Fiorello: «Prima della Scala? Ho urlato io "Viva l'Italia antifascista". La Russa ha avuto un mancamento»

di Redazione web

Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di «Viva Rai2!», il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona la sveglia a colpi di buonumore tra musica, balli, ospiti di lusso e soprattutto un'improbabile ed esilarante rassegna delle notizie del giorno. Dal commento alla Prima della Scala, alla ormai consueta battuta su Sanremo, passando per il PD e Elly Schlein, ripercorriamo insieme i momenti più belli ed esilaranti dell'appuntamento di oggi.

La puntata

In diretta su Rai2 dalle 7, anche oggi Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda ci hanno dato il buongiorno dal "glass" del Foro Italico per l'ultimo appuntamento della settimana, tra musica, ballo e rassegna stampa. Al centro della puntata di oggi, la Prima della Scala: «Ieri ero a vedere il Don Carlo visto che Mattarella non poteva. Mi ha detto "ci vai tu?" e io sono andato e tornato con un aereo privato fornito dal Ministero della Cultura. Sono state 4 ore e 13 minuti di applausi, sono andato al centro grandi ustionati per le mani».

Spazio poi ancora alla satira politica, con un commento sul tema PD: «Nuovo minimo nella gestione Schlein, è al 19,2%. Se continua così tra poco lo chiudono e mettono le repliche della Signora in Giallo! Mi dispiace, tra l'altro so che a Firenze hanno tolto le primarie: faranno le primarie per votare per chi vuole fare le primarie! Rimettetele, almeno lì si vince», ha scherzato il comico. Infine, l'ironia sul Festival di Sanremo e sulla protesta del Codacons di escludere La Sad: «Sono ragazzi un po' estroversi, ma so che Amadeus li sta tenendo a casa sua, gli sta facendo fare corsi di catechismo, un corso di buone maniere da Corrado Augias ma soprattutto gli ha regalato un corso in videocassette: "Come diventare Roberto Sergio in 10 giorni". Voi li vedete con le creste, tra poco avranno un panettoncino bianco in testa e degli occhialetti».

Venerdì 8 Dicembre 2023

