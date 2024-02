Smog in Lombardia, l'ironia di Fiorello: «Bisogna respirare a giorni alterni. Sala assicura: è solo la Smog Week»

di Redazione web

La città di Milano si è svegliata un po' più triste e preoccupata per le notizie che riguardano il capoluogo lombardo e suoi preoccupanti livelli l'inquinamento. Secondo la classifica della società svizzera IqAir la metropoli milanese risulta in questi giorni la terza città più inquinata del mondo, subito dopo le città cinesi e quelle indiane.



Fiorello ha provato a riportare il sorriso con un nuovo appuntamento di 'VivaRai2!': «Il sindaco Sala non ci sta e si ribella. Per lui non è così, stanno esagerando. Ha detto 'secondo me... coff... non esiste... coff.. lo smog' - l'ironia di Fiorello -. Adesso bisogna respirare a giorni alterni. Sala ha poi concluso aggiungendo 'non è smog, è solo la Smog Week'».

La «smog week»

Al centro dell'attenzione torna anche Fedez: «Ha denunciato il Codacons, che poi ha denunciato Fedez, che ha quindi ridenunciato il Codacons, che al mercato mio padre comprò - scherza lo showman -. I suoi legali dicono 'Forze oscure all'opera'. Vedrete che alla fine di tutto ciò il Codacons gli dirà 'Sono tuo padre!'».



Grande corsa invece per le 'poltrone di stato': «Almeno 500 che ballano, tra queste anche quella della Rai.

