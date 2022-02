Fausto Leali a “Oggi è un altro giorno”, un duetto con Blanco: «Ci siamo sentiti e...»

Fausto Leali ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Il cantante, con numerosi successi discografici alle spalle, ha parlato della sua infanzia, della carriera e del desiderio di duettare con Blanco, trionfatore a Sanremo 2022 assieme a Mahmood.

Fausto Leali ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha raccontato la sua infanzia: «Mio padre è tornato dalla guerra con una gamba in meno – ha spiegato - aveva una protesi. Continuava comunque a svolgere il suo mestiere, faceva il fabbro e partiva la mattina per la bottega. Ho cominciato a lavorare a 11 anni e a 14 ho fatto il mio provino alla Rai dove mi sono esibito in “Be-bop-a-Lula”. Ad aiutarmi con il mio primo successo, “A chi”, sono stati Pippo Baudo e Renzo Arbore con una loro trasmissione, “Per voi giovani”…».

Il cantante ha partecipato diverse volte a Sanremo e grazie a un'esibizione è diventato amico di Diego Armando Maradona: «Nell’87 ho interpretato a Sanremo “Io amo” e lui mi ha visto, voleva conoscermi. Ho fatto una serata a Napoli e mi è stato chiesto di raggiungerlo. Sono stato a casa sua, mi ha raccontato che era un mio fan perché sentiva la mia canzone in una telenovela argentina quando aveva sette anni. Ho partecipato al suo matrimonio, l’ho raggiunto con un aereo assieme a Califano. In chiesa c’era un’orchestra di 200 elementi e a cena c’erano quattro tipi di cucina diverse con circa mille persone invitare. Ho vinto poi il Festival qualche anno dopo assieme ad Anna Oxa con “Ti lascerò” ma il premio non ce l’ho, penso l’abbia preso il mio discografico. Non credo sia a casa della Oxa, devo controllare. Con lei mi sono sentita qualche tempo fa dopo un periodo di silenzio, abita in Svizzera ma a breve ci incontreremo».

A Sanremo 2022 ha apprezzato particolarmente l’interpretazione di Blanco, vincitore con Mahmood, con cui sogna di fare un duetto: «Ci siamo sentiti, ci siamo detti che ci troveremo e staremo un po’ insieme, però naturalmente in questo periodo è un molto impegnato. E’ bresciano come, non ricordo bene il dialetto ma mi basta un input e parto!»

Fausto Leali ha preso parte a diversi reality: «Sono anche divertenti, faticosi ma belli. Partecipo domani a “Il cantante mascherato”, duetto con il pastore maremmano».

