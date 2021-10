Eredità, per la concorrente l'idraulico mette la «Topa»: ilarità in studio

Momenti di ilarità e di leggero imbarazzo questa sera durante L'Eredità, il gameshow di Rai uno condotto da Flavio Insinna. Durante la prima parte del gioco, quella che precede la tanto amata ghigliottina, una delle concorrenti si è dovuta confrontare con uno dei giochi enigmistici della trasmissione, tanto amati dal pubblico Rai.

Durante il gioco alla definizione «La mette l’idraulico», una concorrente ha risposto «Topa». Due lettere in meno della soluzione giusta, ovvero «Stoppa», ma soprattutto una gaffe sottolineata dalle risate in studio per l’associazione, forse un po’ piccante, con l’idraulico.

Si sa l’emozione tira brutti scherzi, soprattutto quando si è ripresi in un programma con notevoli ascolti di pubblico. La concorrente presa dall’ansia e poche lettere a disposizione, ha così evidentemente lanciato la prima parola che le è venuta in mente. Un errore che le è costato un passaggio di mano, ma che ha divertito certamente il conduttore e gli spettatori.

Mercoledì 13 Ottobre 2021

