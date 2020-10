Emma elimina Roccuzzo a un passo dai live di X Factor 2020. Il cantante il lacrime​: «Non ce la faccio mai». Sembrava la selezione più facile e invece, per quanto riguarda la squadra degli Under Uomini, si è trasformata nell'esclusione più clamorosa.

Leggi anche > Season One - Strange Timez: venerdì 23 ottobre esce il nuovo album dei Gorillaz

Con le decisioni di Emma Marrone si è conclusa l'ultima puntata di selezioni di X Factor 2020. In questa Last Call Emma, che guida la squadra degli Under Uomini, non ha avuto vita facile, i suoi cantanti erano tutto potenzialmente molto forti.

A supportare Emma nella decisione finale anche Dardust, il colpo di scena avviene sull'eliminazione di Roccuzzo. Il cantautore siciliano, uno dei più amati dal pubblico in questa fase di selezione, ha sempre avuto grandi possibiità di passare eppure la sua emotività ha frenato la Marrone. Anche Dardust, fa notare la troppa vulnerabilità del concorrente, e il giudizio finale va contro ogni pronostico.

«Innanzitutto voglio dirti che tutte le volte che ti ho sentito cantare hai sempre tirato fuori questo timbro molto particolare, molto emozionante - spiega Emma - io credo che tu, Roccuzzo, debba trovare la tua identità, devi iniziare a lavorare su quello che vuoi essere tu, è un lavoro che mi piacerebbe moltissimo fare con te, ma il tempo è veramente stretto, per questo motivo non ti porto ai Live con me. Spero che tu possa capire».

Roccuzzo ringrazia ma è visibilmente deluso e una volta arrivato davanti le telcamere per commentare l'esito scoppia in lacrime: «Sembra sempre che per un passo non ce la faccio mai, però sì, è la vita. Ci sta, si diventa più forti».

Ai live della prossima settimana Emma porterà con sè: Blind, Bleu Phelix e Santi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 00:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA