Season One - Strange Timez: venerdì 23 ottobre esce il nuovo album dei Gorillaz. Il gruppo musicale britannico fondato nel 1998 dal cantante e polistrumentista Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett, torna con un nuovo progetto.

Anticipato da una serie di episodi, il nuovo progetto dei Gorillaz Song Machine, esce domani venerdì 23 ottobre. 7 sono gli episodi che hanno visto Noodle, 2D, Murdoc e Russel visitare il Marocco e Parigi, Londra e il lago di Como, per non parlare addirittura della Luna, e ora sono pronti per far uscire l’intera collezione, intitolata Song Machine: Season One – Strange Timez. E il 12 e 13 dicembre c’è il Song Machine Live, con un insieme unico di immagini e performance live dei Gorillaz delle canzoni di Song Machine: Season One – Strange Timez suonate dal vivo per la prima volta su LiveNow in tre differenti fusi orari. Per maggiori informazioni, visitate

Song Machine è un processo in continua evoluzione in cui i Gorillaz hanno collaborato con molti importanti artisti, registrando, tra i vari luoghi, anche ai Kong Studios.

Il risultato è una raccolta di 17 brani che abbracciano una miriade di suoni, di stili, di generi diversi con il contributo di guest star come Beck, Elton John, Fatoumata Diawara, Georgia, Kano, Leee John, Octavian, Peter Hook, Robert Smith, Roxani Arias, ScHoolboy Q, Slaves, Slowthai, St Vincent e 6LACK, così come di CHAI, EARTHGANG, Goldlink, Joan As Police Woman, JPEGMAFIA, Moonchild Sanelly, Unknown Mortal Orchestra, Skepta e ovviamente Tony Allen.

Song Machine: Season One – Strange Timez - FULL TRACKLISTING:

1. Strange Timez (ft. Robert Smith)

2. The Valley of The Pagans (ft. Beck)

3. The Lost Chord (ft. Leee John)

4. Pac-Man (ft. ScHoolboy Q)

5. Chalk Tablet Towers (ft. St Vincent)

6. The Pink Phantom (ft. Elton John and 6LACK)

7. Aries (ft. Peter Hook and Georgia)

8. Friday 13 th (ft. Octavian)

9. Dead Butterflies (ft. Kano and Roxani Arias)

10. Désolé (ft. Fatoumata Diawara) (Extended Version)

11. Momentary Bliss (ft. slowthai and Slaves)

