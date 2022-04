Don Mazzi, frecciata di Mara Venier a Domenica In: «Ah, se non fossi prete...»

Don Antonio Mazzi, ospite a Domenica In, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “Gesù uomo vero”. In passato Don Mazzi è stato parte integrante del cast di “Domenica In" e, ancora oggi, è un ospite gradito della padrona di casa che lo considera un amico, o meglio: «Ah se non fossi prete, cosa saremmo io te!» dice Mara scatenando una fragorosa risata nel pubblico.

Leggi anche > Amici 21, Stefano De Martino si commuove durante l'esibizione di Serena. Il gesto inaspettato di Maria De Filippi

L'affetto fra i due non è mai stato un segreto. La padrona di casa parla sempre affettuosamente del legame con Don Mazzi, conosciuto molti anni fa e con cui hanno lavorato insieme anche a Domenica In.

Don Mazzi, prossimo agli 83 anni, durante l'intervista, ha raccontato il contenuto del suo nuovo libro: la storia "reale" di Gesù secondo il suo punto di vista. «Secondo me ci sono cose che non abbiamo interpretato bene» dice, spiegando che nel libro appunto parla di alcuni episodi della Bibbia che ha interpretato diversamente dalla classica lettura, rendendoli più vicini alla realtà. Insieme a lui, ci sono stati anche Andrea Roncato e Stefano Masciarelli, vecchi amici.

Recentemente si è ad esempio espresso in maniera negativa in merito al concetto di “amore libero” che ha tenuto banco per gran parte dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, col triangolo Alex Belli- Delia Duran - Soleil Sorge.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA