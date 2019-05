Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier: Fabrizio Moro, Martina Stella, Sabrina Salerno

Domenica 5 maggio, in diretta dagli studi Rai ‘Fabrizio Frizzi’ andrà in onda la 34° puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Diversi gli ospiti di Mara Venier che interverranno nel corso della diretta.

Riccardo Fogli, si racconterà in musica accennando alcuni dei suoi grandi successi come ‘Tanta voglia di lei’, ‘Piccola Katy’ e ‘Storie di tutti i giorni’; un momento a parte sarà quello dedicato alla sua storia d’amore con la moglie Karin Trentini, anche lei presente in studio.

Sabrina Salerno, icona pop degli anni ’80, sarà protagonista di una ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera, successi internazionali, matrimonio e il suo grande amore per il figlio Luca.

Teo Teocoli, popolare comico e attore, si racconterà alcuni aneddoti ed episodi molto divertenti della sua carriera e il felice momento che sta attraversando dal punto di vista professionale.

Martina Stella si racconterà parlando della sua famiglia, dei suoi affetti, del suo amore per la figlia Ginevra e ripercorrerà alcuni momenti importanti della sua carriera di attrice.

Antonino Cannavacciuolo, il celebre chef di Vico Equense, sarà protagonista di un’intervista in studio nel corso della quale parlerà anche di cucina vegetariana, alla quale ha dedicato il suo ultimo libro di ricette.

Fabrizio Moro, il cantautore romano, ripercorrerà in musica alcuni suoi successi.

Fabio Canino, il simpatico giudice di ‘Ballando con le Stelle’, si racconterà in occasione di un’emozionante intervista. © RIPRODUZIONE RISERVATA