Nasce Discovery+, la nuova piattaforma di streaming. Dal 4 gennaio anche in Italia

Una nuova piattaforma fa il suo ingresso nel panorama dello streaming globale, Discovery+, presentata online in conferenza mondiale, direttamente da David Zaslav, il Ceo del gruppo televisivo Discovery, che farà il suo debutto il 4 gennaio 2021 in 25 paesi, Italia inclusa.

Tanti i brand che saranno visibili dal pubblico, e che fanno parte della rete di Discovery: Food Network, BBC Planet Earth, History, Lifetime ed altri ancora, su cui Discovery+ investirà in nuove produzioni originali. "Le persone nel mondo amano già spendere il loro tempo libero guardando i nostri programmi" dice Zaslav nella presentazione, "Discovery+ ha 55 mila episodi, ogni giorno sono guardate 250 milioni di ore di programmi, abbiamo 52 settimane di prime assolute nell'arco di un anno e la libreria di contenuti più grande al mondo". Ai partner americani, si aggiungono a Discovery+ quelli europei, Telecom Italia per il nostro paese, SkyQ per il Regno Unito.

Il nuovo servizio di streaming sarà lanciato in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti con tantissime produzioni originali e migliaia di ore di programmi sempre disponibili, come anticipato anche dal Ceo del Gruppo, David Zaslav. "Discovery+ è leader di contenuti nell'entertainment, lifestyle, true crime, natura, avventura" ha aggiunto Zaslav, in Italia, in particolare arriveranno prodotti tv specifici per il nostro paese: Matrimonio a prima vista Italia, Love Island Italia, Elettra e il resto scompare, Naked Attraction Italia, TI spedisco in convento, sono solo alcuni dei titoli italiani.

Discovery+, inoltre, per l'Europa, ha un franchise con Eurosport, per l'offerta sportiva, dal tennis al basket, dal ciclismo agli sport invernali, fino ad arrivare all’esclusiva digitale dei Giochi Olimpici.

“Siamo orgogliosi di essere tra i primi paesi al mondo in cui debutterà Discovery+, in contemporanea con il lancio sul mercato statunitense - ha detto Alessandro Araimo, Amministratore delegato di Discovery Italia - in questi anni abbiamo consolidato la nostra presenza in Italia, investito importanti risorse nel sistema produttivo e valorizzato la creatività di migliaia di professionalità che lavorano nel settore dei media. Un impegno che desideriamo rilanciare anche per il futuro, continuando a rafforzare il nostro ruolo di editore multimediale e innovativo, leader nello scenario italiano”.

Principali titoli italiani del 2021. Dopo il travolgente successo di ascolti, arriva la nuova edizione di “MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA” dove tre esperti selezionano tre coppie di perfetti sconosciuti pronti a sposarsi, “LOVE ISLAND ITALIA”, il dating show fenomeno mondiale, vincitore di un Bafta, che arriva nel nostro paese per la sua prima edizione italiana. La cantante, influencer, personaggio tv da milioni di follower Elettra Lamborghini si racconterà in “ELETTRA E IL RESTO SCOMPARE”, serie in 10 puntate che, oltre al dietro le quinte del matrimonio con il deejay AfroJack, non mancherà di mostrare una dimensione più intima di una ragazza dal cognome ingombrante. “NAKED ATTRACTION ITALIA”, la nuova frontiera del dating show, in cui un single sceglie il partner tra 6 persone completamente nude, i cui corpi vengono svelati gradualmente, partendo dai piedi fino ad arrivare al volto. E sempre in tema di esperimenti, arriva “TI SPEDISCO IN CONVENTO ITALIA”, la versione italiana delll’esperimento sociale in cui 5 ragazze tra i 18 e i 23 anni abbandoneranno alcool, fidanzati, social media e smartphone per passare (a loro insaputa) un periodo chiuse in convento, dove un gruppo di suore cercherà di riportarle sulla retta via.

Costo dell'abbonamento. Discovery+ costerà 3,99 € al mese oppure 39,90€ all'anno, mentre Discovery+, più pacchetto Eurosport costerà 7,99€ al mese oppure 69,90€ all'anno e sarà disponibile su tutti i device mobile, tablet, computer e Tv connesse.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA