Discovery, i palinsesti: le novità da Drag Race a Teresa Mannino

Il 9% di share media nella fascia 25-54 anni e 49 milioni di spettatori ogni mese. Il gruppo Discovery festeggia il consolidamento degli ascolti, che lo confermano terzo editore nazionale per share, e si prepara ad una nuova stagione che vedrà l'arrivo di nuovi volti e il lancio di nuovi format.

Entrano a far parte della famiglia di Nove Paolo Conticini, che da ottobre si cimenterà nell'inedita veste di conduttore del game del preserale “Cash or trash – Chi offre di più?”, in cui alcuni mercanti d'arte si contenderanno alcuni oggetti inaspettatamente di pregio scovati da persone comuni in casa o in soffitta, e Teresa Mannino, con uno show comico ancora top secret, mentre Aldo, Giovanni e Giacomo hanno scelto il canale per festeggiare i 30 anni di carriera con una serata speciale a novembre. Sempre sul Nove arriverà ad ottobre la prima stagione targata Discovery del format “Il contadino cerca moglie”, condotta da Gabriele Corsi, mentre all'inizio del nuovo anno farà il suo esordio “Wild Teens – Contadini in erba”, che vedrà un gruppo di adolescenti svogliati lasciare gli agi della città per assaporare la dura vita dei campi.

Per la serie “Nove racconta”, nuove storie di attualità, a cominciare da un documentario sui Casamonica. Su Real Time, accanto agli appuntamenti consolidati come “Bake off” e “Primo appuntamento”, arrivano in autunno nuovi programmi come “Beauty Bus”, che vede l'hair stylist Federico Lauri girare l'Italia a bordo di un salone di bellezza a quattro ruote per offrire un'occasione di riscatto a donne comuni un po' trasandate, e “C'era una volta l'amore”, dove la comica Michela Giraud ascolterà le confessioni di coppie in crisi, mentre a partire dal 4 luglio Katia Follesa condurrà “D'amore e d'accordo”, un gioco che testa l'affinità di coppia.

Tra i nuovi volti di Food Network ci sarà invece Francesco Aquila, vincitore dell'ultima edizione di “MasterChef Italia”, con il programma “l volo dell'Aquila”, mentre su Motor Trend arrivano Tomaso Trussardi con due speciali sul restauro di auto classiche e Mario Biondi che girerà l'Italia alla ricerca di vetture vintage da riconvertire in modelli elettrici. Quanto a Dmax, Daniele Bossari tornerà a condurre “Il boss del paranormale” e l'alpinista Danilo Calegari sarà protagonista di nuove imprese in “Extreme Adventures Italia”. Ma il gruppo Discovery punta soprattutto sullo streaming.

Ecco perché sarà soprattutto la piattaforma Discovery+ a ospitare i grandi eventi e i programmi più attesi, a cominciare da Tokyo 2020, con oltre 3000 ore di live e fino a 30 feed in contemporanea dal prossimo 23 luglio, per seguire i Giochi Olimpici in ogni momento. Titolo di punta della stagione autunnale sarà sicuramente “Drag Race Italia”, prima versione italiana del reality americano vincitore di 19 Emmy Awards, che avrà come conduttori-giurati l'influencer Tommaso Zorzi, l'attrice Chiara Francini e la drag queen Priscilla, ma c'è grande curiosità anche per “Back in time – Un amore da favola”, a metà tra il dating show e l'esperimento sociale, in cui alcuni giovani verranno catapultati in un'ambientazione ottocentesca, per vivere il corteggiamento e l'innamoramento con i ritmi e le modalità di un tempo.

Tra le altre proposte della piattaforma, il documentario “Il celeste” sulla parabola politica e umana di Roberto Formigoni, la docuserie “Chiamatemi Tony King”, incentrata sul trapper transgender del Rione Sanità di Napoli, e “Sex, Lies & Chadia”, con la giovane rapper e influencer Chadia Rodriguez pronta a rispondere a tutti i quesiti sulla sessualità che arriveranno dai social.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:06

