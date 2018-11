Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Den non può far male a nessuno. Può avere un brutto carattere, ma non sarebbe mai capace di picchiare le donne». C’è anche, sua attuale compagna, al fianco di, a Domenica Live per difendersi dalleFederica. Tra i due c’è in corso un procedimento legale per violenze. «Mi rincorreva con un coltello - racconta Den Harrow - Di notte dormivo in camera chiusa a chiave. Le mani non si alzano mai, le donne non si toccano, lei si è inventata le accuse contro di me».Il 26 novembre ci sarà la sentenza del procedimento. Alla denuncia avanzata dalla ex moglie contro Harrow è poi seguita quella di un’altra donna, in passato compagna del cantante.« Quando ho minacciato di andare via di casa - prosegue Harrow - perché maltrattava mia figlia, quel giorno mi ha dato un pugno. È abituata a portare molti anelli e mi ha fatto un po' male...».Den Harrow afferma di soffrire dioggi.«La mia ex mi ha accusato di averle rotto un’anca, ma due giorni dopo quando, secondo lei, sarebbe accaduto il fatto, mi ha rincorso per strada. Ho due testimoni».