Damiano dei Maneskin, a rischio la partecipazione all'Eurovision 2022: ecco cosa è successo

Damiano dei Maneskin si è infortunato. A un giorno dalla finale dell'Eurovision 2022, la rock band è pronta a salire sul palco, ma il suo frontman rischia di dover dare forfait a causa di un piccolo incidente.

Leggi anche > Mahmood e Blanco, Brividi con la band ucraina: il gesto simbolo che ha conquistato tutti

Damiano dei Maneskin, a rischio la partecipazione all'Eurovision 2022

Nel giorno dell'uscita del singolo 'Supermodel', Damiano festeggia reggendosi a una stampella. Colpa di una brutta caduta avvenuta mentre girava il video del nuovo brano a Londra. Nonostante le condizioni fisiche non ottimali, il cantante ha preso parte alla conferenza stampa di oggi insieme a Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi.

«Tranquilli, ho cantato in condizioni peggiori» ha ironizzato Damiano. Il cantante ha minimizzato l'accaduto e ha promesso che non mancherà all'appuntamento di domani sera al PalaOlimpico di Torino. Salvo contrordini, la band dovrebbe dunque essere presente al completo.

Quella di quest'anno non un'edizione felicissima per i gruppi italiani: già Il Volo è stato costretto a rivedere i propri piani, dopo che Gianluca Ginoble è risultato positivo al Covid. Il tenore si è dovuto esibire in collegamento da casa per il dispiacere di moltissime fan.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Maggio 2022, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA