Torna "Da noi... a Ruota Libera", gli ospiti della puntata di domenica 18 febbraio

di Redazione web

Dopo la pausa nella settimana del Festival di Sanremo, domenica 18 febbraio, alle 17.20 su Rai 1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Ospiti della puntata

Ospiti della puntata Gabriele Cirilli, comico e attore, protagonista al cinema, a teatro e in molti programmi tv, tra cui “Tale e Quale Show” e tutti i suoi spin-off; Elena Sofia Ricci dal 22 febbraio al cinema nel primo film da regista di Margherita Buy, “Volare”; Claudio Gioè, da domenica 18 febbraio nuovamente protagonista su Rai 1 con la terza stagione della serie di successo “Makari”, in cui interpreta il giornalista e investigatore Saverio Lamanna. E, infine, Sara Turetta, fondatrice e presidente dell’associazione “Save the dogs and other animals”, che ha rivoluzionato la sua vita per dedicarsi ai diritti degli animali.

Il programma

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo. “Da noi...a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.



Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA