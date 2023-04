“Da noi... a ruota libera” con Francesca Fialdini: gli ospiti della puntata di domenica

di Redazione web

Domenica 30 aprile, alle 17:20 su Rai1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti di questa nuova puntata: Massimo Ceccherini attore, regista, comico e sceneggiatore, si racconterà, in esclusiva tv, in un’intervista intima e profonda; Enzo Miccio spazierà tra le sue tantissime esperienze di vita come conduttore televisivo, stilista, wedding ed event planner, e molto altro; Licia Colò, conduttrice, autrice televisiva, scrittrice, nota al grande pubblico per i suoi programmi di viaggi e per la sua attività di divulgazione scientifica, parlerà di sé e delle sue esperienze in giro per il mondo. E infine, Matteo Ward, un giovane attivista e imprenditore che si batte per rendere sostenibile il settore della moda e far conoscere il costo sociale e ambientale dell’industria del fast fashion in tutto il mondo.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

