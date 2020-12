Costantino della Gherardesca a Domenica Live: «Ecco perché ho dovuto perdere peso...»

«Il mio fidanzato segreto». Così Barbara D’Urso presenta Costantino della Gherardesca a Domenica Live. Il racconto comincia parlando del peso.

«Mi sono dovuto mettere a dieta per via dell’apnea notturna - dice Costantino della Gherardesca - Questa cosa è molto diffusa, in particolare, tra gli uomini. Quando sono sceso al peso di 82/83 chili l’apnea è andata, via adesso è tornata, perché ho ripreso un po’ di peso. Non riesco a tenermi in forma come te. Forse non tutti sanno che Barbara D’Urso è nota nell’azienda perché molto sportiva. Io ho avuto dei disturbi alimentari fin da bambino. Rubavo le merendine. Avevo questa fissa per il cibo come se fosse droga. Continuo ad avere, adesso un po’ meno, un rapporto molto conflittuale con il cibo».

Barbara D’Urso gioca molto sul fatto che Costantino è uno dei suoi opinionisti. Come Barù, nipote di Della Gherardesca, che entra a sorpresa in studio.

«Sudditi», così Costantino definisce, scherzando gli opinionisti della conduttrice.

Poi, continua a parlare della sua passione per il cibo, dei krapfen che divorava prima di andare a scuola. Si passa al rapporto con il nipote, più giovane di qualche anno.

«Tra qualche anno spero di diventare più giovane di lui, grazie alla chirurgia estetica. Non si può stare in tv senza fare chirurgia estetica», dice Costantino.

Barbara D’Urso contesta, ribadisce di non aver mai fatto nulla ma di essere in Tv.

«Forse non tutto il pubblico sa che Barbara D’Urso è apprezzata da molti uomini, è considerata una bellissima Milf», scherza Costantino.

Poi arriva l’appello per l’anima gemella: Barbara D’Urso glielo propone, ma Costantino non lo fa, dicendo che deve pensare al lavoro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 19:10

