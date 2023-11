Che Tempo che Fa, tutti gli ospiti domani (domenica 19 novembre) di Fabio Fazio: da Antonio Albanese ad Achille Lauro

di Redazione web

A colpi di record d'ascolti Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo che Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 19 novembre 2023 sul NOVE. Come sempre ad aprire la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, il backstage comandato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all'inizio del programma previsto per le 20.

Che Tempo Che fa, gli ospiti

Sono tanti gli ospiti previsti anche per domani 19 novembre. Ci saranno il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, autore del libro “Fa’ presto, vai piano”, Antonio Albanese regista e interprete di “Cento domeniche”, il nuovo film con Liliana Bottone, Sandra Ceccarelli, Bebo Storti, Maurizio Donadoni e Giulia Lazzarini, presentato al Festival del Cinema di Roma. Samuele Bersani, in radio insieme a Ornella Vanoni con “Calma rivoluzionaria”, brano interamente riscritto dall’artista di Rimini a partire dalle sonorità brasiliane dell’originale “Calma” di Marisa Monte, che anticipa l’album di Ornella Vanoni “Calma rivoluzionaria Live 2023″ con i più grandi successi e due inediti, in uscita il 1° dicembre.

Achille Lauro da Fazio

Spazio ancora alla musica, a Che Tempo che Fa arriva anche l’artista da 29 dischi di platino e 12 dischi d’oro Achille Lauro, live con il suo ultimo singolo “Stupidi ragazzi”. E poi Walter Veltroni, regista di “DallAmeriCaruso. Il concerto perduto”, il film-evento dedicato a Lucio Dalla. Ma ci sarà anche Enrico Brignano, al debutto nella letteratura per l’infanzia con “Non facciamone una tragedia – La mitologia secondo me”. E poi: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Carlo Cottarelli; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l’inviato della CNN Ben Wedeman, grazie alla preziosa collaborazione con il network internazionale di Warner Bros. Discovery.

Gli ospiti de Il Tavolo

A “Che tempo che fa – Il Tavolo”, lo spazio che chiude la puntata, ci saranno (oltre a Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani) anche la conduttrice di Bake Off Italia Benedetta Parodi; Marisa Laurito, che ha da poco pubblicato il brano “Nun se po cchiù parlà” in cui si rivendica il diritto degli artisti alla satira; Simona Ventura; Giovanni Terzi; due dei rappresentati della canoa italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, protagonisti di una strepitosa rimonta lo scorso giugno ai Giochi Europei di Cracovia che ha portato il team italiano sul gradino più alto del podio nella loro categoria di specialità C2 500 metri.

