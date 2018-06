Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ultima puntata diche chiude la stagione, salutando i fan e i telespettatori che l'hanno seguita nel corso di questi anni. Il programma continuerà da settembre ma allanon ci sarà più lei, così ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno assistita e seguita in questa fase lavorativa.«Sei anni fa, dopo due anni di stop dalla tv, il direttore Angelo Teodoli mi propose di portare per la prima volta sulla tv generalista i tutorial per vedere come sarebbe andata... Oggi sono fiera di aver contribuito, con tutta me stessa e con tanti sacrifici, alla nascita di un brand forte per la rete che proseguirà in ottime mani e che resterà nel mio cuore per sempre (è stata una decisone più difficile di quanto io stessa pensassi)», ha detto su Instagram. In un lungo post spiega anche i progetti futuri: «Per me è giunto il tempo di tornare a casa dalla mia amata famiglia che tanto mi è mancata in questi otto anni trascorsi in una città frenetica e sorprendente come Milano.Ed è tempo di tornare su Rai1, dove firmai il mio primo contratto nell’ottobre del 1999. Già mi mancano la super squadra di Endemol Shine e della Rai di Mecenate, voi da casa che mi avete sostenuta in questa non facile avventura, rendendola un successo. Da settembre avrò sempre bisogno di voi per creare una nuova famiglia televisiva e divertirci insieme, come ai vecchi tempi. Quindi non ci perderemo di vista, ma ci vedremo ancora su Rai1! Vi amo».A settembre, infatti, Caterina sbarcherà su Rai 1 con il suo programma "Vieni da me" che dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00. Liberamente ispirato al celebre e seguissimo “Ellen Show” americano, il nuovo programma della Balivo cercherà di portare nel pomeriggio di Rai 1 qualcosa di diverso con riferimenti all'attualità e tanti ospiti.