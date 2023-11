Bruno Vespa, la gaffe sul premierato: «Nessuno sa il nome dei presidenti di Spagna o Inghilterra». Il video segnalato su X: fake news

di Redazione web

Bruno Vespa prova a spiegare perché il premierato, la riforma proposta dal governo Meloni, sarebbe un bene per l'Italia. Lo ha fatto con un video, pubblicato sulle pagine social di Porta a Porta. Nella sua spiegazione però, emerge un'imprecisione, che è valsa la segnalazione su X al giornalista. Ecco cosa è successo.

L’elezione diretta del Presidente del Consiglio e l’accordo sui #migranti con l’Albania. L’#editoriale di Bruno Vespa👇 pic.twitter.com/YwbDwl5nV2 — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) November 10, 2023

Vespa spiega come gli italiani «sono presidenzialisti da sempre.

Poi, aggiunge: «Allora i primi ministri d’Inghilterra, Spagna e Germania contano infinitamente di più dei loro Presidenti della Repubblica. Uno non sa nemmeno come si chiamano. In Italia grazie a Mattarella lo facciamo e io non ho capito tutto sto pericolo dove sta».

La gaffe riguarda i presidenti di Spagna e Inghilterra, subito segnalata dagli utenti di X: «Nessuno sa il nome del presidente della Repubblica di Spagna e Inghilterra perché questi due paesi non sono repubbliche, ma monarchie parlamentari».

