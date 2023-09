Benedetta Parodi, il dramma rivelato: «Quella morte non l'ho ancora digerita. Sogno Sanremo con mia figlia»

di Redazione web

Benedetta Parodi è una delle food influencer e conduttrici più amate d'Italia. Il suo programma Bake Off, dove i vari concorrenti si cimentano nella preparazione di torte e dolci vari, è seguitissimo e il pubblico si appassiona alla gara come alle storie dei concorrenti. Benedetta, però, non è solo una conduttrice super impegnata ma anche una mamma dolce e premurosa con i suoi tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Recentemente, la conduttrice ha rilasciato un'intervista in cui racconta la sua vita tra gioie, dolori e sogni.

Benedetta Parodi e la morte del papà

Benedetta Parodi, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato uno dei periodo più brutti e difficili della sua vita: la morte del papà. La conduttrice ha detto: «La morte di mio padre è stato il momento più brutto per me: non ero pronta e non l’ho digerita nemmeno adesso. Non riesco a metabolizzarla, mi fa male solo parlarne. E non riesco a spiegarlo a mia madre. Mi fa male solo parlarne, non riesco a metabolizzare».

Mentre, il momento più bello della sua vita è da associare alla nascita dei suoi tre figli. Benedetta ha raccontato della più grande, Matilde, 21 anni, con una grande passione per la musica: «Ha lavorato tanto, ha studiato. Da quando aveva 7 anni, un po’ come me con Sophia Loren, voleva cantare. Io le regalavo microfoni di tutti i tipi: prima quelli rosa di plastica, poi più professionali. Adesso che siamo di fronte al risultato tangibile del suo lavoro siamo tutti emozionati». Di Eleonora e Diego, invece, ha detto: «A Eleonora piace molto la parte autorale del lavoro in televisione mentre Diego è la mente matematica della famiglia ed è l'unico a cui piace cucinare».

Il sogno di Benedetta Parodi

Parlando di sogni, invece, Benedetta Parodi ha detto: «Mi piacerebbe Sanremo, ci sono stata una volta per Fazio con mia sorella. Ricordo con terrore la scalinata: per fortuna Luciana Littizzetto fu molto carina e mi venne incontro. Se proprio devo sognare in grande, mi piacerebbe fare la co-conduttrice quando ci sarà la mia Matilde che canta».

