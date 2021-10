Ballando, a Domenica In la resa dei conti tra Al Bano e Guillermo Mariotto: «Potevi restare in Venezuela...»

A Domenica In si parla della puntata di ieri di Ballando con le Stelle e di un vero e proprio caso: il voto 0 dato da Guillermo Mariotto ad Al Bano. Sia il giudice, che il concorrente, sono ospiti di Mara Venier e affrontano la tremenda votazione di ieri.

Leggi anche > Ballando con le Stelle, la prima puntata è hot: Sabrina Salerno «in trasparenza», sexy Bianca Gascoigne

Nello studio di Domenica In ci sono anche Oxana Lebedew, la ballerina professionista ancora condizionata da un brutto infortunio e con cui Al Bano è in coppia, e Alessandra Mussolini. L'ex concorrente di Ballando ammette: «Nelle scorse edizioni i giudici erano molto più severi di quest'anno, ovviamente eccezion fatta per Mariotto».

La 'resa dei conti', molto divertente e fatta di vivaci scambi di battute, si svolge proprio nello studio di Domenica In. Il giudice di Ballando si difende così: «Al Bano si è egregiamente guadagnato lo 0 di ieri sera, perché tutto ha fatto tranne che ballare». Al Bano replica scherzosamente: «Tu non hai un cuore. A me da ragazzo piaceva il ballo della mattonella, non so se conosci gli ulivi. Da dove vieni, dal Venezuela? Potevi restarci... Ma dalla prossima puntata ti asfalterò».

Quando poi si affrontano le cose in maniera più seria, Al Bano ammette: «Ho sempre spiegato di non aver mai saputo ballare, sono qui per imparare». Guillermo Mariotto spiega: «Sei un grandissimo cantante, ma come ballerino...». E Alessandra Mussolini continua a criticare Guillermo Mariotto: «Non si può dare uno 0, è un voto che poi stronca anche tutte le successive performance, visto che Al Bano dovrà fare molta fatica per recuperare nei prossimi appuntamenti».

Il giudice di Ballando, poi, aggiunge: «Io voglio tenermi Al Bano fino alla fine di questa edizione, farò di tutto perché arrivi fino alla fine». Inevitabile il commento piccato di Alessandra Mussolini: «Ma se gli dai 0...».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Ottobre 2021, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA