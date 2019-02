Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ascolti Tv di venerdì 8 febbraio 2019. La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, in onda dalle 21.24 alle 24.51, ha conquistato 9.552.000 spettatori pari al 46,1% di share. La prima parte, in onda dalle 21:24 alle 23:39, è stata vista da 11.170.000 spettatori (45,5%). Fisiologicamente si scende nella seconda (23:43-24:51) a 6.215.000 spettatori (48,6%). Il picco di ascolti in termine di spettatori alle 21:45 con 13 milioni 32 mila dopo il duetto Baglioni-Ligabue. Picco share alle 0:50 con il 51,3% per il premio del vincitore della serata. Mezzo milione di utenti hanno visto il Festival in streaming su RaiPlay. Crescono i dati suo social: sfiorati i 3 milioni di interazioni (63% Instagram) che sommate alle precedenti serate raggiungono quota 11 milioni. Oltre il 60% sulle ragazze che supera la percentuale degli Over, fatto storico per Rai1. Il Dopofestival supera i 2 milioni (35% con Baglioni ospite). Bene anche Unomattina (21,6%), Storie Italiane (boom del 24,2%), La Vita in diretta (2 milioni 169 mila e il 16,6%), la Prova del Cuoco (settimana super con il top del 14,50%), Vieni da me (14%).Le altri reti. Su Canale 5 Una Piccola impresa Meridionale 5,6% di share. Su Rai2 La Quinta Onda 3,4%. Su Italia 1 V per Vendetta 3,6%. Su Rai3 Red Land – Rosso Istria 3,7%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie 4,9%. Su La7 Propaganda Live 3,6%. Su Tv8 Italia’s Got talent – Special Edition 2,3% mentre sul Nove I Quattro dell’Ave Maria 1,2%.