Ascolti tv, la Rai brinda con Roberto Bolle e i Concerti di Capodanno. La Fenice supera Vienna

Su Rai1 Danza con Me ha conquistato una media di 2.798.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Concerto per la Pace – 30 Anni di Natale in Vaticano 1.867.000 (12.3%). Su Rai2 Pinocchio 1.183.000 (6.5%). Su Italia1 Il cosmo sul comò 1.421.000 (7.8%). Su Rai3 Sempre amici in prima tv 950.000 (5.6%). Su Rete4 Hachiko – Il tuo migliore amico 942.000 (5.3%). Su La7 Cocoon – L’energia dell’universo 334.000 (1.9%). Su Tv8 Mike & Dave – Un matrimonio da sballo 293.000 (1.7%). Sul Nove la replica di Little Big Italy 414.000 (2.3%) e 297.000 (2.6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.238.000 (22.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.079.000 (16.1%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.127.000 (5.9%). Su Rai3 Speciali Storia 677.000 (3.6%). Su La7 Uozzap! Collezione 750.000 (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti 724.000 (3.8%). Sul Nove Little Big Italy 415.000 (2.2%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 il Concerto di Capodanno La Fenice 2023 3.283.000 (26.4%) supera la sfida indiretta con il Concerto di Capodanno di Vienna su Rai2 (2.217.000 e 17%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.664.000 (20.8%), 2.769.000 (23.2%) e 2.552.000 (21.8%). Nuovo record di ascolti per Mi Manda Rai3, condotto da Federico Ruffo. È il dato più alto da quando il programma va in onda nel weekend. La media spettatori della trasmissione del daytime della terza rete Rai è stata di 436.000 spettatori pari al 7.2% di share.

