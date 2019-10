Ascolti Tv 12 ottobre 2019, agli Azzurri in verde piace vincere facile

Domenica 13 Ottobre 2019, 11:59

. Agli Azzurri – anche in maglia verde – piace vincere facile. Oltre alla Grecia la Nazionale di Mancini ha vinto a mani basse anche in tv. Troppo facile, vista la concorrenza che si è nascosta, riservandosi le cartucce migliori per il prossimo sabato.Le altre due reti Rai sono andate così: Rai2 con N.C.I.S. 6,5% e con FBI 6,4%, su Rai3 Le Ragazze con Gloria Guida superano l’8,1%. Su Canale5 Adaline-L’Eterna giovinezza a 2,2 milioni e 10,8% di share, su Italia1 La peggiore settimana della mia vita 6,2%, su Rete4 Don Camillo monsignore ma non troppo 6,1%, su La7 Little Murders 2,4%.Leggi anche >Nel Preserale L’Eredità su Rai1 al 23,2%, Caduta libera su Canale5 al 20,6%. In fascia Access prime time Ncis Los Angeles su Rai2 4%, Le parole della settimana su Rai3 al 7,2%, Striscia la Notizia su Canale5 al 14,2%, C.S.I. su Italia1 4,3%, Stasera Italia su Rete4 4,3%, Otto e mezzo su La7 al 3,6%. In Seconda serata Io e te di notte su Rai1 con Pierluigi Diaco all’8,6%, su Rai2 The Good Doctor al 5,5% e Tg2 Dossier al 3,7%; Tg3 Nel Mondo su Rai3 al 5,7%, Tg5 Notte su Canale5 al 6,3%, Lo squalo3 su Italia1 al 6,3%, Rischio totale su Rete4 al 5,2%. Su La7 TgLa7 Notte 2,4%.