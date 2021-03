Ascolti Tv ieri martedì 30 marzo 2021, Leonardo in leggero calo. Iene ridens

Ascolti Tv ieri martedì 29 marzo 2021. Prima serata su Rai1 la seconda puntata di Leonardo ha conquistato una media di 5.859.000 spettatori pari al 23,9% di share, in leggero calo rispetto all’esordio (primo episodio 6.225.000 e 22,9%, secondo 5.575.000 e 24,8%). Su Italia1 Le Iene Show 1.922.000 (10,8%). Su Canale5 il film Ti presento Sofia 2.319.000 (9,9%). Su Rai2 la partita Italia-Slovenia per gli Europei Under 21: 1.993.000 (7,5%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.030.000 (5,4%). Su La7 DiMartedì 1.080.000 (4,6%). Su Rai3 #Cartabianca 945.000 (4,2%). Sul Nove Ender’s Game 409.000 (1,7%). Su Tv8 Litigi d’amore 310.000 (1,3%). Tra le reti non generaliste da segnalare su Rai4 The Equalizer 2 Senza perdono 1.097.000 (4,3%). Su RealTime Primo Appuntamento 641.000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.337.000 (19,6%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.384.000 (16%). Su La7 Otto e Mezzo 1.862.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.298.000 (5%) nella prima parte e 1.138.000 (4,1%) nella seconda. Su Italia1 C.S.I. Miami 1.327.000 (5%). Su Rai3 Via dei Matti n°0 con Bollani 1.228.000 (4,9%) e Un Posto al Sole 1.779.000 (6,6%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 539.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 539.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.336.000 (22,9%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.755.000 (20,6%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.170.000 (15,5%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.216.000 (11,6%). Su Canale5 X-Style 696.000 (5,8%). Su Rai2 Voice Anatomy 248.000 (1,9%). Su Italia1 Amici 593.000 (11,9%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 414.000 (4,9%). Su Rete4 Sotto accusa Bad Blood 181.000 (4%). Su La7 TgLa7 215.000 (3,6%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 113.000 (1,5%). Sul Nove Noah 163.000 (2%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA