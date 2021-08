Ascolti Tv 7 agosto 2021, Rai2 rigenerata dalle Olimpiadi. Il Tg2 mette le ali

Ascolti Tv 7 agosto 2021. In prima serata su Rai1 la replica di The Voice Senior ha conquistato una media di 1.372.000 spettatori pari all’11,1% di share. Su Canale 5 Femmine contro Maschi 1.495.000 (10,6%). Su Rai2 Il Circolo degli Anelli 1.329.000 (10,5%). Su Italia 1 Il Mondo Perduto Jurassic Park 681.000 (5,1%). Su Rai3 Book Club Tutto può Succedere 789.000 (5,4%). Su Rete4 Una Vita 839.000 (6%). Su La7 Downton Abbey 283.000 (2,2%). Su Tv8 Attacco Glaciale 205.000 (1,9%). Su Nove Via Poma Un caso irrisolto 233.000 (1,6%). Fanno meglio delle generaliste Tv8 e Nove le reti tematiche: Rai Movie (La Principessa Sissi 2,2%), Rai Premium (Nero a Metà 2,3%), 20 (Romeo deve Morire 2,3%), Iris (Frontera 2,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 2.747.000 (18,3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.036.000 (13,6%). Su Rai3 Che ci Faccio Qui 443.000 (3%). Su Italia 1 NCIS 774.000 (5,3%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 764.000 (5,2%) nella prima parte e 924.000 (6,1%) nella seconda. Su La7 In Onda 518.000 (3,7%). Su Tv8 4 Ristoranti 379.000 (2,6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 150.000 (1%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.944.000 (24,2%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.244.000 (10,6%). Su Rai2 Tokyo 2020 Best of 1.302.000 (12%). Olimpiadi che vanno alla grande anche nel resto della giornata.

Al mattino su Rai 2 Tokyo 2020 Live 261.000 (19,5%) dalle 2.45 alle 6.25, 750.000 (19,8%) dalle 6.25 alle 8.40 e 2.095.000 (30,7%) dalle 8.40 alle 12.54.

Al pomeriggio su Rai2 Tokyo 2020 Live 3.473.000 (28%) 13.28 alle 16.30.

In seconda serata su Rai2 Go Tokyo 2020 762.000 (16,8%). Tra gli sport più seguiti durante la diretta la Ginnastica ritmica (30,9%) davanti all’Atletica leggera (28,8%). Bronzo per i Tuffi (27,4%).

Le Olimpiadi di Tokyo hanno rigenerato gli ascolti di Rai2 e stanno facendo volare il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano che nell’edizione delle 13 con 3.975.000 spettatori e il 29,9% di share supera nettamente il competitor Tg5 (2.453.000 e 18%), nonché il Tg1 delle 13.30 (2.778.000 e 19,1%). Addirittura gli ascolti di Tg2Oretredici sono migliori perfino del Tg1 delle 20 (3.620.000 e 26,4%), da sempre il più seguito tra i tiggì.

