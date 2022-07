Ascolti Tv 6 luglio 2022, buon Superquark, va forte Chi l'ha visto? Reazione a catena da record

Ascolti del 6 luglio 2022 in prima serata su Rai1 SuperQuark è seguito da 1.970.000 spettatori pari al 14,1% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.791.000 (13,5%). Su Canale 5 la serie L’Ora Inchiostro contro Piombo 978.000 (7,1%). Su Italia 1 Chicago Fire 1.242.000 (8,2%). Su Rai2 il film Un Piccolo Favore 803.000 (5,7%). Su Rete4 Controcorrente Prima serata 698.000 (5,7%). Su La7 Atlantide Storie di uomini e di Mondi 373.000 (3,5%). Sul Nove il film Trappola in fondo al Mare 431.000 (3,1%). Su Tv8 Chi Vuole sposare mia Mamma? con Caterina Balivo in conduzione 322.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.845.000 (18,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.277.000 (14,5%). Su Rai2 Tg2 Post 932.000 (5,9%). Su Italia1 NCIS 1.122.000 (7,2%). Su Rai3 Generazione Bellezza 758.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.411.000 (8,9%). Su Rete4 Controcorrente 726.000 (4,8%) e 791.000 (5%). Su La7 In Onda 919.000 (5,8%). Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 175.000 (1,4%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 257.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.456.000 (29,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! in replica 1.621.000 (14,5%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.790.000 (14,3%).

In Seconda Serata su Rai1 SuperQuark Natura 702.000 (10,9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 355.000 (5,1%). Su Rai2 Il Mythonauta 221.000 (2,9%). Su Rai 3 Fame d’Amore 591.000 (9,4%). Su Italia1 La Brea 511.000 (4,7%) e 353.000 (5,5%). Su Rete4 Nemici Giurati 145.000 (4,2%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 10:56

