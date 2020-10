Ascolti Tv 5 ottobre 2020, braccio di ferro tra Gassmann e il Gf Vip. Stesso share

Ascolti Tv di ieri lunedì 5 ottobre 2020. In prima serata su Rai1 Io ti Cercherò con Alessandro Gassmann fa subito breccia e conquista 4.857.000 spettatori pari al 20,6% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip tiene alta la bandiera con una media di 3.390.000 spettatori pari al 20,6% di share (Grande Fratello Vip Night 1.503.000 e 29,4%). Su Rai2 Jumanji Benvenuti nella giungla 1.428.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Speciale Mario Biondo. Un suicidio inspiegabile 1.314.000 spettatori (6,4%). Su Rai3 PresaDiretta 1.263.000 e 5,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica 978.000 e 5,4% di share. Su La7 Grey’s Anatomy 449.000 e 2,1%. Su Tv8 Gomorra 3 registra il 2,3% con 546.000 spettatori. Sul Nove The Rock 467.000 (2,2%). In seconda serata 1.069.000 spettatori con il 9,2% di share per Settestorie di Monica Maggioni su Rai1. Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 499.000 e l’8,4%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.993.000 e 18,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.629.000 e 17,5%. Su La7 Otto e Mezzo 2.016.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.285.000 (5,1%) nella prima parte e 1.171.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 4,4% con 1.178.000. Su Rai3 Tutto su mia Madre 1.284.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.745.000 (6,6%). Su Italia1 CSI 1.170.000 (4,5%). Su Tv8 Guess my Age 508.000 (1,9%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 539.000 con il 2,1%. Nel preserale L’Eredità 4.143.000 (21,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.401.000 con il 18,3% di share. Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 11:15

