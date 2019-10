Ascolti Tv 5 ottobre 2019, affascinante testa a testa tra Maria De Filippi e Alberto Angela. Ma vince lui

Ascolti Tv sabato 5 ottobre 2019. Nella serata di ieri, sabato 5 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.44 – Ulisse Il Piacere della Scoperta, con una puntata dedicata a Maria Antonietta, è stato visto da una media di oltre 3,8 milioni di spettatori pari al 19,7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.48 – la terza puntata di Amici Celebrities (l’ultima si sabato, dalla prossima si va al mercoledì) ha registrato una media che ha sfiorato i 3,3 milioni di spettatori pari al 19,7% di share. Su Rai2 NCIS 6,2% mentre FBI 6,3%. Su Italia 1 Cattivissimo Me 5,6%. Su Rai3 il primo appuntamento con Le Ragazze non arriva al milione e 4,9%. Più o meno gli stessi spettatori di Don Camillo e l’Onorevole Peppone (4,8%) su Rete 4. Su La7 la serie Little Murders 2,1%. Su Tv8 Man on Fire Il fuoco della vendetta 2,9%. Sul Nove La leggenda degli uomini straordinari 1,4%. Su Rai4 Takers 1,4%. Su Iris Rapimento e Riscatto 1,8%. In fascia Access i I Soliti Ignoti oltre 4,5 milioni di media e 21%. Striscia la Notizia 3,4 milioni e 15,7%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 5,6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 5,5%. Su La7 Otto e Mezzo 4,5%. Domenica 6 Ottobre 2019, 12:26

