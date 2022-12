Ascolti Tv 5 dicembre 2022, Brasile show. Tiene il Gf Vip. Buon esordio di Fiorello

Ascolti del 5 dicembre 2022 in Prima Serata su Rai1 il match dei Mondiali di Calcio Brasile-Corea del Sud è stato seguito da una media di 6.550.000 spettatori pari al 29.1% di share (primo tempo: 6.949.000 – 31.24%; secondo tempo: 6.142.000 – 26.9%). Il Circolo dei Mondiali 1.837.000 (9.8%). Su Canale 5 – dalle 21.53 all’1.26 – Grande Fratello Vip 2.892.000 (22.9%). Su Rai3 Report 2.009.000 (10.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica 853.000 (5.7%). Su Italia 1 Independence Day 1.188.000 (7%). Su Rai2 il film in prima visione Tuo, Simon 843.000 (4.4%). Su La7 Grey’s Anatomy 377.000 (2.2%). Su Tv8 la quinta stagione di Gomorra La Serie 544.000 (3%). Su Nove Poli Opposti 389.000 (2.1%).

In fascia Access Prime Time In access su Canale5 Striscia la notizia 4.080.000 (17.7%). Su Rai 3 Blob 1.111.000 (5.2%), Nuovi eroi 1.053.000 (4.6%), Il cavallo e la torre 1.303.000 (4.6%), Un posto al sole 1.632.000 (7%). Su Italia1 NCIS 1.242.000 (5.4%). Su La7 Otto e mezzo 1.659.000 (7.2%). Su Rai 2 Tg2 Post 1.016.000 (4.4%). Su Rete4 Stasera Italia 933.000 (4%) e 937.000 (4%). Su Tv8 100% Italia 554.000 (2.4%). Su Nove Don’t Forget The Lyrics 479.000 (2.1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità: Sfida al Campione 3.966.000 (24.2%). Su Canale5 Caduta Libera 3.808.000 (21.6%).

Nel daytime buon esordio per Fiorello nella primissima mattina con Viva Rai2 683.000 spettatori e 14.1%. Al pomeriggio su Rai1 Giappone-Croazia 3.700.000 (31.8%), Supplementari + Rigori 4.831.000 (34.7%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA