Ascolti Tv 4 novembre 2022, intrattenimento super al venerdì con Conti, Costanzo e Crozza

Ascolti del 4 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 Tale e Quale Show continua il magico momento con una media di 4.252.000 spettatori pari al 24,7% di share. L’esibizione più votata è stata quella di Andrea Dianetti che ha interpretato il brano “Ovunque sarai” di Irama. Un brano emozionante che ha dedicato al suo papà perso all’età di otto anni. Carlo Conti con gli occhi lucidi ha provato a rincuorare Dianetti: "Ovunque sarà, tuo padre ti guarderà e ti proteggerà sempre". Prima di Tale e Quale Show i Soliti Ignoti sono stati seguiti da 4.746.000 (22,4%). Su Canale 5 dopo i 3.617.000 spettatori (17%) di Striscia la Notizia la fiction Viola come il Mare ottiene una media di 2.828.000 (16,5%). In seconda serata spopola il Maurizio Costanzo Show con Patty Pravo, Giovanna Ralli, Lorella Cuccarini: 1.085.000 spettatori e 18,5%. Divertimento assicurato anche sul Nove con Fratelli di Crozza 1.245.000 (6,1%).

Così gli ascolti sulle altre reti. Su Rete4 Quarto Grado 1.127.000 (7,4%). Su La7 Propaganda Live 949.000 (6,4%). Su Italia 1 Attacco a Mumbai Una Vera Storia di Coraggio 1.130.000 (6%). Su Rai2 S.W.A.T. 596.000 (3%). Su Rai3 La Scelta di Maria 546.000 (2,7%). Su Tv8 MasterChef Italia 414.000 (2,4%). Su Real Time Bake Off Italia 593.000 (3%).

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 11:56

