Ascolti Tv 4 giugno 2020, Borghese si beve Cattelan nella sfida a distanza tra gli Alessandro su Sky

Ascolti Tv giovedì 4 giugno 2020. Su Rai1 questa volta la signora delle fiction, Elena Sofia Ricci, non ha bucato il video con la replica di Che Dio ci Aiuti 5. Ha convinto a vederla 2,6 milioni di media spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 la serie New Amsterdam ha sfiorato i 2,5 milioni con il 10,8% di share. Nella sfida dell’approfondimento vince Del Debbio. Su Rete4 Dritto e Rovescio 8%, su La7 PiazzaPulita Speciale 4,9%. Bello lo speciale realizzato da Formigli, ma nessun boom di ascolti, forse perché in questo momento il pubblico a casa preferisce guardare la luce che si intravede dal tunnel, non ripiombarci dentro con l’incubo dei mesi appena trascorsi. Tra i film vince su Italia 1 Il Cosmo sul Comò con Aldo, Giovanni e Giacomo con il 7,4%. Su Rai3 Opera senza Autore fa il 6,4%. Su Rai2 Escape Plan 2 Ritorno all’Inferno con Stallone non va oltre il 3,8% di share. Sul Nove Man on Fire Il Fuoco della Vendetta 2,9%. Su Iris Dante’s Peak La Furia della Montagna 2,7%. Su Tv8 Sole, Cuore & Amore 1,4%. Su Sky Uno Alessandro Borghese 4 Ristoranti 1,3%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,2 milioni e il 20,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,7 milioni e 18,1%. Su La7 Otto e Mezzo 1.995.000 (7,8%), su Rete4 Stasera Italia 1.216.000 (4,9%) nella prima parte e 1.247.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 4,4% con 1.141.000 spettatori. Su Italia1 CSI 4,7%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 3,8%. Su Tv8 la replica di Guess my Age 2,1%, sul Nove Deal with It Stai al Gioco in replica 1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4 milioni (21,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 3 milioni (16,3%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 9,6%. Su Canale 5 L’Intervista 6,5%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 12:19

