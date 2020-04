Ascolti Tv 3 aprile 2020, Amici fa il pieno tra i più giovani

Ascolti Tv venerdì 3 aprile 2020. Su Canale 5 la finale di Amici si aggiudica la serata con uno share del 22,8% pari a 4 milioni 822 mila telespettatori, share che sul target 15-19 anni sale al 34%. Sul web il programma di Maria De Filippi conquista il primo posto nei tt Italia e nei tt Mondo (2 milioni di interazioni complessive tra fb, instagram e tw). Su Rai1 Gifted Il Dono del Talento è stato seguito da 5 milioni di spettatori pari al 17% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 2 milioni e il 6,6%. Su Italia 1 Run all Night Una Notte per sopravvivere 1,7 milioni e 5,8%. Su Rai3 Passeggeri Notturni 4,4%. Su Rete4 Quarto Grado 6%. Su La7 Propaganda Live 5,9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best of l’1,9%, sul Nove Fratelli di Crozza Il Meglio di quando si stava Meglio 1,9%. Su Rai Movie Suburra l’1,3%. Su Iris Indiana Jones e il Regno del teschio di Cristallo 2,6%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno in replica 5,3 milioni e 17,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 6 milioni e 19,3%. Su Rai2 Tg2 Post 4,9%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,2% e Un Posto al Sole 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%. Su La7 Otto e Mezzo 7,6%. Su Tv8 Guess my Age 2,5%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1,7%.



Nel Preserale avanti con le repliche. su Rai1 L’Eredità 4,6 milioni (18,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,6 milioni con il 19% di share. Da segnalare al mattino la Santa Messa sfiora il 25%. Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 12:49

