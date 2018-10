Ascolti tv, Asia fa volare Giletti al terzo posto. Vince Fazio davanti alle Iene. Rivincita D'Urso

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Soltanto Fabio Fazio e le Iene hanno fatto più ascolti di Massimo Giletti che a Non è l’Arena ha ospitato Asia Argento. Share dell’8,7% per il programma di La7 contro il 16% di Raiuno e quasi l’11% di Italia 1.Il volley su Raidue continua a interessare anche senza l’Italia (7% di share). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 in differita è stato visto dal 3,8% di share. Su Sky Sport Sassuolo-Milan ha ottenuto 1.259.000 spettatori con il 5,3% di share. Su Raitre Amore criminale ha raggiunto la media del 4,8%, mentre su Canale 5 la serie Victoria non va oltre il 7,6%.In seconda serata il Grande Lebowski (8,8%) ha battuto sia la Domenica Sportiva (6,7%) sia Pressing (5,5%).Al pomeriggio rivincita d’Urso che ha superato Mara Venier di oltre un punto percentuale.