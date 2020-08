Ascolti Tv 2 agosto 2020, domenica piatta. Gli unici guizzi di Liorni e Gentili

Ascolti Tv domenica 2 agosto 2020. Nella serata di ieri su Rai1 la replica di Non Dirlo al Mio Capo 2 va vicino ai 2,3 milioni di spettatori pari al 14,5% di share. Su Canale5 Fiore del deserto 11,4%. Su Rai2 Hawaii Five-0 9 (6,6%) e NCIS New Orleans 5 (6,6%). Su Italia1 Prince of Persia Le sabbie del tempo 5,5%. Su Rai3 la replica di A Raccontare Comincia Tu 3,4%. Su Rete4 Forrest Gump 5%. Su La7 la replica di Tut Il Destino di un Faraone 3%. Su Tv8 Gomorra 2 3,2%. Sul Nove Porgi l’altra guancia 2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2,9 milioni con il 17,4%. Su Canale5 Paperissima Sprint 2,2 milioni e 13,6%. Su Italia1 CSI 9 (4,5%). Su Rai3 Così è la Vita (3,7%). Su Rete4 continua il buon momento di Veronica Gentili con Stasera Italia Weekend 6,3% nella prima parte e 7,1% nella seconda, dopo il record stagionale del 7,4% della sera prima. Su Tv8 4 Ristoranti in replica 2,5%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 1,3%.



Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena supera i 3 milioni con il 22,4%: il programma più viso dell'intera giornata. Su Canale5, in replica, The Wall 1,4 milioni e 10,8%. Su Rai2 90° Minuto 2,2%. In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 5,9%. Su Italia1 Pressing Serie A 5,9%. Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Agosto 2020, 13:16

