Ascolti Tv 29 maggio 2022, Giro e Gp Monaco fanno belli Rai2 e Tv8

Ascolti del 29 maggio 2022 in prima serata su Rai1 Mina Settembre in replica con Serena Rossi è stato visto e rivisto da una media di 2.901.000 spettatori pari al 16,7% di share. Su Canale 5 Avanti un altro! Pure di Sera 2.120.000 (13,1%). Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.47 alle 22.20: 1.954.000 (10,4%) e Che Tempo che Fa Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 24.14: 1.419.000 (10,6%). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro 935.000 (6,1%). Su Rai2 The Rookie 1.004.000 (5,3%) e Passeggero 23: 809.000 (4,9%). Su La7 Non è l’Arena 723.000 (5,3%). Su Rete4 Zona Bianca 586.000 (4,4%). Su Tv8 I Delitti del BarLume Tana Libera Tutti 296.000 (1,7%). Sul Nove La mia Vita è uno Zoo 256.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.357.000 (23,4%) e su Canale 5 Paperissima Sprint 2.794.000 (15%). Su Italia1 NCIS 1.205.000 (6,6%). Su Rete 4 Controcorrente 619.000 (3,4%) e 742.000 (4%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 1.089.000 (6,3%). Su La7 In Onda 789.000 (4,3%). Su TV8 4 Ristoranti 534.000 (2,9%). Sul Nove Little Big Italy 233.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.459.000 (23,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! in replica 2.540.000 (17,2%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 di Monaco 2.463.000 (18,3%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 in tarda mattinata: Santa Messa 1.544.000 (20,9%), l’Angelus 2.186.000 (23,6%), Linea Verde 3.042.000 (24,2%). Al pomeriggio Domenica In 2.645.000 (18,8%) e 2.319.000 (18%). Da Noi a Ruota Libera 1.645.000 (13,3%). Su Canale5 Verissimo Pre-Show 1.472.000 (11,7%), Verissimo Storie 1.565.000 (12,8%) e 1.576.000 (12,6%). Su Rai2 l’ultima tappa del Giro d’Italia 1.429.000 (10,5%), all’Arrivo 1.941.000 (15,5%), Processo alla Tappa 1.083.000 (8,8%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA