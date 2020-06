Ascolti Tv 28 giugno 2020, senza Paola Ferrari in porta Giorgia Rossi fa gol alla Domenica Sportiva

Ascolti Tv domenica 28 giugno 2020. Su Rai1 la Messa da Requiem di Gaetano Donizetti è stata seguita dal 12,3% del pubblico televisivo mentre la replica di Non Dirlo al mio Capo dal 10,8%. Su Canale 5 la replica di Rosy Abate La Serie 9,1%. Su Sky Sport Parma-Inter registra il 7,1%. Su Italia 1 Sapore di Te 6,8% di share. Su Rai2 F.B.I 4,5%. Su Rai3 La Fidéle 4,9%. Su Rete4 Freedom Oltre il Confine 4,4%. Su La7 la serie Chernobyl 3,5%. Su Tv8 la serie Gomorra 2,1% mentre sul Nove Restaurant Swap Cambio Ristorante l’1,8%. Sul 20 X-Men Le Origini 2,8% di share.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 14,3%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto Sera 5,8%. Su Rete 4 Stasera Italia 4,2% nella prima parte e 5,6% nella seconda. Su Rai3 Che ci Faccio Qui 4,2%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 21,1%. Su Canale 5 Avanti un Altro! 14,5%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 2,9%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 22,3%. In seconda serata Pressing Serie A con Giorgia Rossi 6,5% supera la Domenica Sportiva (6,1%) orfana di Paola Ferrari, dirottata sul Novantesimo minuto della sera.

